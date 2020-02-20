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Распространение коронавируса нового типа

Последние четверо россиян с лайнера Westerdam покинули Камбоджу

В посольстве РФ в Пномпене отметили, что сотрудники консульского отдела постоянно находились на связи с россиянами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Последние четверо россиян с прибывшего ровно неделю назад в камбоджийский порт Сиануквиль круизного лайнера Westerdam, пассажиры которого были на карантине из-за подозрений на коронавирус, покинули в четверг Камбоджу. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Пномпене.

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По данным диппредставительства, речь идет о семье Дмитриевых. Они вылетели на родину в 16:10 (12:10 мск) рейсом TK3441 авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Пномпень - Стамбул - Кишинев - Москва.

Сотрудники консульского отдела посольства России в Пномпене постоянно находились на связи с россиянами. Дипмиссия также поддерживала постоянный контакт с компетентными ведомствами Камбоджи, решая вопросы пребывания россиян на территории королевства и их возвращения домой. Активное личное участие и обширные контакты руководства российского посольства в местных властных кругах способствовали скорейшему урегулированию всех вопросов, связанных с отправкой граждан РФ на родину, отметили в беседе с корреспондентом ТАСС в оперативном штабе, созданном камбоджийской стороной для урегулирования ситуации вокруг лайнера Westerdam.

Судно, на борту которого находились 1455 пассажиров, в том числе семеро россиян, стоит в Камбодже с 13 февраля. Корабль 1 февраля вышел из Гонконга и планировал совершить заходы в ряд японских портов. Однако эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус.

Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Теги
КамбоджаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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