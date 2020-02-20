Самолет с эвакуированными из Китая после дозаправки в Киеве приземлился в Харькове

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя после дозаправки в киевском международном аэропорту Борисполь приземлился в Харькове.

Эвакуированные 45 граждан Украины и 28 иностранцев, а также экипаж самолета и сопровождающие их медики последуют на карантин в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, который находится на расстоянии 194 км от аэропорта Харькова. На карантине эвакуированные будут находиться в течение 14 дней.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о том, что эвакуация сопровождается беспрецедентными мерами безопасности. По его словам, сделано "все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус на Украину не попадет".

Тем не менее извещение о готовящемся размещении прибывших из Уханя спровоцировало протест местных жителей, которые перекрыли дорогу на въезде в город. Произошло уже несколько стычек с полицией, СМИ сообщают об одном задержанном.

Президент Зеленский призвал прекратить попытки "перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины на Украину". "Этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - сказал президент.

В свою очередь министерство внутренних дел Украины предупредило, что все попытки помешать размещению эвакуированных граждан или их обсервации будут прекращены полицией и Национальной гвардией "в соответствии с требованиям закона и решением правительственного штаба".

Ранее сегодня самолет пытался осуществить посадку в Харькове, но из-за тумана он сменил маршрут, отправившись на дозаправку в Борисполь.

Как ранее заверяли в украинском Минздраве, Boeing 737-700 компании SkyUp доставил только здоровых людей. На всем пути их сопровождают медики, специализирующиеся на медицине катастроф. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, для перевозки эвакуированных подготовлено семь автобусов и привлечены 33 спасателя.