Госдума ввела звание "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во третьем - окончательном - чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести".

Согласно документу, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и "других источников", которые в тексте проекта закона не уточняются.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.

По словам главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, документ восстанавливает историческую справедливость. "Наряду с городами-героями, городами воинской славы, где проходили бои, теми, кто внес огромный вклад в военную победу, за кадром остались те города, где эту Победу ковали. Сегодня эту справедливость мы восстанавливаем", - сказал депутат перед заседанием нижней палаты.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законопроект подчеркивает "значимость для Победы всех, кто ковал ее в тылу". Председатель нижней палаты в числе городов, проявивших "трудовую доблесть", упомянул Челябинск, Ижевск, Свердловск (Екатеринбург), Горький (Нижний Новгород), Самару, Вологду, Оренбург, а также его родной Саратов.

Модельный закон

Госдума может предложить парламентариям постсоветских государств разработать правовые акты, аналогичные закону о городах трудовой доблести.

Депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов предложил вынести вопрос об увековечении трудового подвига стран СНГ на рассмотрение Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Если делегаты от Госдумы, которые туда входят, внесут подобное предложение, я считаю, что делегаты от других парламентов могут совершенно спокойно его рассмотреть и принять", - считает он.

"Это предложение заслуживает внимания и поддержки, - отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. - В рамках гармонизации законодательства и формирования модельных законов мы можем наш закон предложить коллегам как модельный для рассмотрения и принятия у государств, которые входят в парламентскую ассамблею СНГ".