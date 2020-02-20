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Депутаты заксобрания Кировской области запретили продажу снюсов детям

В Роспотребнадзоре отмечают, что употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью

КИРОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции (снюсов), сообщил председатель законодательного собрания региона Владимир Бакин.

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В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин, неофициально их также называют снюсами.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

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РоссияКировская область
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