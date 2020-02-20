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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Китае разрабатывают десятиминутный экспресс-тест на коронавирус

По данным агентства "Синьхуа", это будет переносной набор для проверки в общественных местах, а также для проведения самостоятельного анализа в домашних условиях

ТАСС, 20 февраля. Сотрудники Фуданьского университет в Шанхае объявили о разработке экспресс-теста на коронавирус, позволяющий за десять минут выявить заражение у человека. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

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По данным исследователей, новое тестирование основано на анализе нуклеиновой кислоты в крови пациентов, который в некоторых случаях может быть завершен в течение минуты. Отмечается, что ученые работают над созданием переносного набора для проверки на коронавирус в общественных местах, а также для проведения самостоятельного анализа в домашних условиях.

17 февраля Нанькайский университет в китайском городе Тяньцзинь сообщил о разработке 15-минутного экспресс-теста, выявляющего штаммы вируса в крови пациентов.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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