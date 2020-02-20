Госдума отменила плановые проверки юридических лиц в рыболовной отрасли

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий отмену плановых проверок в пользу рейдовых мероприятий при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Согласно действующим нормам, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) уполномочено проводить плановые проверки, внеплановые проверки, а также рейдовые осмотры. Плановые проверки обычно проводятся по месту нахождения юридического лица и заключаются в изучении документации и отдельных условий осуществления деятельности. Рейдовые мероприятия проходят непосредственно в местах добычи.

Проект закона был внесен в Госдуму правительством. В пояснительной записке сказано, что "действующая система организации и проведения плановых проверок... позволяет подконтрольным субъектам, заранее предупрежденным о сроках проведения плановых проверок, скрыть от должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, многие совершаемые нарушения обязательных требований в сфере сохранения водных биоресурсов и среды их обитания".

Кабмин ссылается на статистику, согласно которой при проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году выявлено 5 нарушений, в 2017 и 2018 годах нарушения не выявлены. Общая сумма административных штрафов, наложенных на должностных лиц в 2016 году, составила 2,5 тыс. рублей, все они взысканы в полном объеме.

В связи с этим и было предложено отменить плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "в пользу более эффективных рейдовых мероприятий".