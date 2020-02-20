Госдума отменила спецразрешения для перевозки опасных секретных грузов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект об отмене необходимости получения спецразрешений для перевозки опасных грузов, имеющих отношение к особо важным государственным и оборонным нуждам.

Согласно установленным нормам, после получения заявки на перевозку опасного груза Ространснадзор согласовывает маршрут движения с владельцами автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, а также с владельцами частных автодорог. Однако владельцы дорог не имеют доступа к гостайне, в связи с чем профильное ведомство не имеет права согласовывать с ними перевозку секретных спецгрузов.

В связи с этим закон об автомобильных дорогах предлагается дополнить нормой, согласно которой не будет требоваться согласование и специальное разрешение для перевозки опасных грузов, необходимых "для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд страны", а также для "обеспечения безопасности государства". На данный момент такое исключение предусмотрено для военного транспорта и техники.

Как пояснил ТАСС член профильного комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, к данной категории "относятся и военные грузы, в том числе самоходная техника". "Нельзя эти грузы и технику приравнивать к обычным транспортным средствам. Здесь нужен особый подход. Бывают ситуации, когда фактор времени играет первоочередную роль", - заметил он.

По его словам, организация движения теперь будет поручена федеральным государственным органам, в которых предусмотрена военная служба, при взаимодействии с Минтрансом РФ и Госавтоинспекцией. "Порядок указанного взаимодействия должен устанавливаться правительством РФ, - резюмировал депутат.