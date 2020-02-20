20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа предлагает закрепить в Конституции РФ норму о социальном партнерстве

На следующем заседании 25 февраля планируется окончательно утвердить формулировку этой поправки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Наталья Агапова предложила внести в основной закон поправку о содействии правительства РФ в реализации принципов социального партнерства в вопросах регулирования трудовых отношений.

"Мы просим внести в 114-ю статью Конституции, где речь идет о правительстве РФ, поправку, что правительство содействует развитию предпринимательства и частной инициативы, обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в регулировании трудовых и иных связанных с ними отношений", - сказала Агапова, которая является председателем Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ. "Мы много говорим о социальной ответственности бизнеса, но как-то все время в сторону скатываемся, в развитие территорий, украшения клумб и иже с ними, к благотворительности какой-то. А самое главное - то, чтобы уровень зарплат был оговорен в коллективном договоре. А это значит социальное партнерство, другой формы здесь нет", - сказала Агапова.

Это предложение поддержал другой член рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

"Очень важно, что здесь речь идет о развитии предпринимательства и частной инициативы. Да, в советское время были защищены социальные права граждан, но, к сожалению, в экономическом соревновании мы уступали западным странам именно потому, что у нас не развивалась частная инициатива предпринимателей", - сказал Гартунг. Он добавил, что, закрепляя в полномочиях правительства норму о развитии социального партнерства, создается "экономическая основа для поддержки высокого уровня жизни граждан".

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал внесение в Конституцию дополнительных положений, связанных с социальными правами. "Это предложение дополнительной фиксации в Конституции того, что касается социальных гарантий и социальных прав граждан, это очень соответствует и советской конституционной традиции. У нас была очень сильная фиксация в советский период именно на социальных правах. И это была одна из особенностей нашего конституционного развития", - сказал он.

По словам сопредседателя рабочей группы, на следующем заседании во вторник планируется окончательно утвердить формулировку этой поправки.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Курорты Северного Кавказа
Туристический поток в Кабардино-Балкарию вырос за год на 9%
В 2019 году республику посетили более 600 тыс. туристов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС