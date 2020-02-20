Рабочая группа предлагает закрепить в Конституции РФ норму о социальном партнерстве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Наталья Агапова предложила внести в основной закон поправку о содействии правительства РФ в реализации принципов социального партнерства в вопросах регулирования трудовых отношений.

"Мы просим внести в 114-ю статью Конституции, где речь идет о правительстве РФ, поправку, что правительство содействует развитию предпринимательства и частной инициативы, обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в регулировании трудовых и иных связанных с ними отношений", - сказала Агапова, которая является председателем Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ. "Мы много говорим о социальной ответственности бизнеса, но как-то все время в сторону скатываемся, в развитие территорий, украшения клумб и иже с ними, к благотворительности какой-то. А самое главное - то, чтобы уровень зарплат был оговорен в коллективном договоре. А это значит социальное партнерство, другой формы здесь нет", - сказала Агапова.

Это предложение поддержал другой член рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

"Очень важно, что здесь речь идет о развитии предпринимательства и частной инициативы. Да, в советское время были защищены социальные права граждан, но, к сожалению, в экономическом соревновании мы уступали западным странам именно потому, что у нас не развивалась частная инициатива предпринимателей", - сказал Гартунг. Он добавил, что, закрепляя в полномочиях правительства норму о развитии социального партнерства, создается "экономическая основа для поддержки высокого уровня жизни граждан".

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал внесение в Конституцию дополнительных положений, связанных с социальными правами. "Это предложение дополнительной фиксации в Конституции того, что касается социальных гарантий и социальных прав граждан, это очень соответствует и советской конституционной традиции. У нас была очень сильная фиксация в советский период именно на социальных правах. И это была одна из особенностей нашего конституционного развития", - сказал он.

По словам сопредседателя рабочей группы, на следующем заседании во вторник планируется окончательно утвердить формулировку этой поправки.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.