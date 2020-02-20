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Госдума обязала СМИ и операторов связи оповещать население о ЧС

Документ закрепляет право органов государственной власти и местного самоуправления обращаться к операторам связи и редакциям СМИ "с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении правительственный законопроект, обязывающий СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях (ЧС).

Законопроект закрепляет право органов государственной власти и местного самоуправления обращаться к операторам связи и редакциям СМИ "с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию".

Как уточняется в пояснительной записке, в зависимости от формата СМИ (печатный, электронный, телеканал, радиоканал) будет зависеть форма обращения органов власти - требование выпустить в эфир (для телеканала, радиоканала) или опубликовать экстренную информацию (для печатного СМИ, электронного СМИ).

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