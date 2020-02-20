Посольство РФ в Киеве подтвердило, что россиян среди вывезенных из Уханя на Украину нет

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Граждан России среди эвакуированных в четверг из китайского города Ухань на Украину нет. Это в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил в четверг представитель посольства РФ на Украине.

"По нашим данным, среди эвакуированных граждан РФ нет", - сказал он.

Ранее представители МВД и Минздрава Украины сообщали, что в связи со вспышкой в Ухане заболевания, вызванного новым коронавирусом, будут эвакуированы 73 человека: 45 граждан Украины и 28 иностранцев. Среди них - граждане Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, России, Доминиканской республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Сегодня самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя после дозаправки в киевском международном аэропорту Борисполь приземлился в Харькове. Все эвакуированные, а также экипаж самолета и сопровождающие их медики последуют на карантин в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, который находится на расстоянии 194 км от аэропорта Харькова. На карантине эвакуированные будут находиться в течение 14 дней.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс.