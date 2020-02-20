Туристический поток в Кабардино-Балкарию вырос за год на 9%

НАЛЬЧИК, 20 февраля. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику (КБР) в 2019 году, выросло на 9% по сравнению с 2018 годом. Об этом сказал в четверг глава региона Казбек Коков на совещании по вопросам социально-экономического развития республики под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки.

"По предварительным данным, Кабардино-Балкарию в 2019 году посетили около 600 тыс. туристов, что на 9% больше, чем в 2018 году", - сказал он.

Коков добавил, что власти республики планируют диверсифицировать туристский поток региона "за счет экологического, аграрного, познавательного, спортивного и других видов туризма". "[Планируем] повысить уровень предоставляемых услуг в данной отрасли", - добавил глава субъекта.

В свою очередь полпред СКФО обратил внимание на уникальность климатических и бальнеологических (лечение минеральными водами) ресурсов в республике. "Кабардино-Балкария по составу и качеству своих климатических и бальнеологических ресурсов, сконцентрированных на относительно небольшой территории, не имеет аналогов в России. И надо отметить, в последнее время туристическая отрасль региона демонстрирует неплохие показатели", - сказал Чайка.

Он напомнил, что на сегодняшний день в субъекте в этой сфере функционирует 212 предприятий, из которых 156 являются местами массового размещения отдыхающих.

Ранее глава региона Казбек Коков на своей странице в Instagram написал, что власти КБР разработали концепцию развития курорта "Нальчик" и планируют включить ее в федеральные программы. По его словам, регион ставит перед собой задачу "вернуть объектам инфраструктуры курорта Нальчик достойный облик". Концепция будет включать восстановление санаторно-лечебных учреждений, каскада городских озер, открытых детских бассейнов, расширение пешеходных пространств, строительство набережной реки Нальчик, благоустройство территории в районе зоопарка и многое другое.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске, специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки. Здесь есть свыше 10 минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около 2 тыс. гектаров. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 гектарах произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).