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Муфтий назвал квоту на хадж для россиян в 2020 году

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов отметил, что при расчете исходили из реального количества паломников

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Квота на хадж для мусульман из России в 2020 году составит 25 тыс. человек, заявил на круглом столе "Мусульмане в многонациональной России" в четверг председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"В этом году квота определена в 25 тыс. человек, и Саудовская Аравия сразу усилиями хадж-миссии России согласовала эту цифру. Она принята из реального числа желающих, и по прошлому году это было видно", - сказал он.

Муфтий отметил, что к организации хаджа в прошлом у российских мусульман остались вопросы. "Были отмечены реальные проблемы, когда сотни людей из-за серьезнейших, грубейших ошибок организаторов хаджа не смогли совершить хадж. <...> Хадж-миссия в данном вопросе очень жестко отреагировала, повысили требования к организаторам, к хадж-операторам", - добавил он.

Заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов на круглом столе рассказал, что квота для паломников из Крыма в этом году уменьшилась. "У нас квота осталась на уровне 600. <...> Мы думали, что к нашей квоте в 600 мест еще 400 мест будет добавлено, и это будет зафиксировано на постоянной основе, в количестве 1000 мест для Крыма, но этого не случилось. У нас с 2014 года шла тенденция к росту, и это был имиджевый момент для Крыма, <...> но, я думаю, что еще могут быть откорректированы эти цифры, и мы продолжим обсуждение в данном ключе", - сообщил он.

Ранее председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин в интервью ТАСС сообщил, что квота для России на хадж может быть увеличена до 26 тыс. человек. В 2019 году, по данным властей Саудовской Аравии, в хадже приняли участие более 2,4 млн паломников, более половины из которых прибыли в королевство из-за рубежа.

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