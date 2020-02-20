В Великобритании пациентка сыграла на скрипке во время операции по удалению опухоли мозга

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. 53-летняя Дагмар Тернер с острова Уайт во время операции по удалению опухоли головного мозга сыграла на скрипке, сообщил телеканал Sky News .

Операция проходила в клинике Королевского колледжа Лондона под руководством профессора-нейрохирурга Кейумарса Ашкана. Тернер сильно беспокоила перспектива потерять свои музыкальные навыки после хирургического вмешательства, поэтому она попросила разрешения играть во время операции. Хирурги составили подробную карту головного мозга пациентки, чтобы выяснить, какие участники отвечают за игру на инструменте. Затем медики вскрыли череп Тернер и вывели ее из состояния наркоза, попросив играть на скрипке.

Именно это, по словам врачей, позволило им удалить опухоль, не затронув важные участки головного мозга. "Это первый случай, когда пациент играл на инструменте", - отметил профессор Ашкан. "Нам удалось удалить более 90% опухоли <...>, сохранив при этом полную функцию левой руки", - добавил он. Тернер в свою очередь поблагодарила специалистов за то, что им удалось сохранить ее 40-летнюю любовь к инструменту.

"Скрипка - моя страсть, - подчеркнула она. - Я играю с 10 лет. Мысль о том, что я могу лишиться этой способности, была невыносимой".

Sky News также опубликовал видео, на котором видно, как пациентка с закрытыми глазами играет на скрипке в то время, как хирурги проводят операцию.