Минстрой предложил понизить порог для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство России прорабатывает вопрос снижения порога расходов семьи, по которому она имеет право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила в четверг заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Олеся Лещенко на круглом столе в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.

В настоящий момент в большинстве регионов семья может получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если она тратит на них более 22% своего общего дохода.

"Социальную поддержку граждан нужно выстраивать исходя из принципов адресности, чтобы помощь от государства получали те, кто действительно в ней нуждается. У граждан есть право на получение субсидий, если их расходы превышают установленный региональный стандарт. Мы выходили с инициативами о снижении размера такого стандарта с 22% до 15%, и правительство прорабатывает этот вопрос", - сказала Лещенко.

Она добавила, что предложения о поддержке россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг будут отражены в разрабатываемой стратегии развития ЖКХ до 2035 года.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева на круглом столе подчеркнула, что инструмент жилищных субсидий, который мог бы поддержать малоимущих, использован не до конца, и не только из-за высокого порога получения поддержки. "Вторая проблема - это организационная сложность получения субсидий. Деньги, которые выделяются на эти цели, частично возвращаются в бюджет, не используются в полном объеме. Люди, во-первых, не знают, что они могут получить субсидию, во-вторых, кто-то жалуется, что надо ехать в район, собирать справки. То есть сама процедура препятствует получению субсидий", - отметила она.

Кроме того, по словам Разворотневой, несмотря на позицию Верховного суда, существуют проблемы с получением субсидий должниками по ЖКУ. "У нас получается замкнутый круг: они должны, они не могу получить помощь от государства - они не могут расплатиться по долгам. Здесь надо настраивать эту процедуру", - сказала она.