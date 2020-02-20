20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в Ханау

Маас призвал после событий в Ханау усилить борьбу против правого терроризма

По словам главы МИД Германии, если подозрения подтвердятся, то это будет третьим правоэкстремистким нападением в стране за последний год

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал усилить борьбу с правым терроризмом, который, по его мнению, снова стал угрозой для Германии. Об этом политик написал в четверг в Twitter.

На эту тему
Стрельба в Ханау. Главное

"Если подозрения подтвердятся, то жестокое преступление в Ханау будет третьим правоэкстремистким нападением в Германии за последний год", - напомнил министр. "Правый терроризм снова представляет опасность для нашей страны. Здесь не стоит ничего преуменьшать", - считает он.

"Демократия должны защищаться от врагов свободы. Это касается правового государства, но и нас всех. Скорбь и ужас должны стать для нас стимулом еще решительнее вступаться за нашу демократию", - написал глава МИД.

Прошлый год ознаменовался громкими преступлениями, совершенными правыми радикалами. 9 октября экстремист устроил стрельбу возле синагоги и турецкой закусочной в Галле, погибли два человека. В начале июня от рук неонациста погиб глава администрации германского округа Кассель Вальтер Любке.

Теги
ГерманияМаас, ХайкоСтрельба в Ханау
Реклама на ТАСС
Дело Халила Арсланова
Проверки с 2012 года не выявили причастности Арсланова к нарушению госконтрактов
Заместитель главы Генштаба ВС России будет находиться в СИЗО до 7 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС