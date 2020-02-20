Маас призвал после событий в Ханау усилить борьбу против правого терроризма

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал усилить борьбу с правым терроризмом, который, по его мнению, снова стал угрозой для Германии. Об этом политик написал в четверг в Twitter .

"Если подозрения подтвердятся, то жестокое преступление в Ханау будет третьим правоэкстремистким нападением в Германии за последний год", - напомнил министр. "Правый терроризм снова представляет опасность для нашей страны. Здесь не стоит ничего преуменьшать", - считает он.

"Демократия должны защищаться от врагов свободы. Это касается правового государства, но и нас всех. Скорбь и ужас должны стать для нас стимулом еще решительнее вступаться за нашу демократию", - написал глава МИД.

Прошлый год ознаменовался громкими преступлениями, совершенными правыми радикалами. 9 октября экстремист устроил стрельбу возле синагоги и турецкой закусочной в Галле, погибли два человека. В начале июня от рук неонациста погиб глава администрации германского округа Кассель Вальтер Любке.