Вильфанд назвал причину аномально теплой зимы в России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Впервые за весь период метеонаблюдений этой зимой воздушный поток над Атлантикой был строго зональным и добрался даже до удаленных регионов России, в частности, до Сибири и Урала. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С чем связана такая аномалия температуры? Впервые за весь период метеонаблюдений над Евразией установился воздушный поток строго зональный. Это означает, что воздух, который сформировался над Атлантикой, а он очень теплый, с огромной скоростью переносился", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд, отметил, что в этом году воздух с Атлантики добрался даже до Урала и Сибири. "Именно он формировал невиданные аномалии", - пояснил он.