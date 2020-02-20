Путин не обсуждал с коллегией ФСБ дела "Сети" и "Нового величия"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ в четверг не обсуждал уголовные дела в отношении участников террористической организации "Сеть" и сообщества "Новое величие". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это не затрагивалось в ходе обсуждения", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. 10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.