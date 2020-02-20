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Центр Елизаветы Глинки открылся в Москве в день рождения правозащитницы

В нем расположены выставка и интерактивный музей, посвященные истории благотворительности, жизни и работе доктора Лизы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Центр-музей доктора Лизы открылся на Пятницкой улице в Москве 20 февраля, в день рождения правозащитницы, передает корреспондент ТАСС. С инициативой его учреждения выступили родные, коллеги и друзья Глинки, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года.

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В центре расположены выставка и интерактивный музей, посвященные истории благотворительности, жизни и работе доктора Лизы. Предполагается, что здесь разместится центр сбора информации о нуждающихся в помощи и добровольцах, будут проводиться обучающие тренинги для волонтеров. По словам директора благотворительного фонда "Доктор Лиза" Натальи Авиловой, на протяжении года до открытия центра волонтеры и сотрудники центра принимали в этом помещении на Пятницкой улице оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей. "Сюда приходит ежедневно 10, 15, 20 подопечных, они получают здесь помощь", - сказала она.

"Миссия центра - продолжать дело и работу Доктора Лизы, бережно сохранять дух ее работы, уникальный личный подход к подопечным и пациентам. Наша задача не поучать, не принуждать, мы хотим вдохновлять наших гостей. Поэтому и музеем это пространство можно назвать весьма условно, главные экспонаты здесь - добрые дела и люди, совершающие поступки", - добавила Авилова.

Она вспомнила, что доктор Лиза всегда отказывалась принимать подарки в свой день рождения и предлагала вместо этого принести что-то для своих подопечных - бинты, шприцы, еду. На открытие центра пришли и родители тяжелобольных детей из Донбасса, которых Глинка вывезла на лечение в Москву, бывшие бездомные, ее пациенты. "В день ее рождения мы сочли нужным пригласить сюда ее подопечных, тех людей, кому она помогала", - пояснила директор фонда.

Дань памяти Глинке отдали и в Госдуме, где во вторник открылась посвященная правозащитнице фотовыставка "Доктор Лиза: "Я всегда на стороне слабого". В тот же день на Охотном ряду прошел закрытый показ фильма "Доктор Лиза" производства "Киностудии КИТ". Глинка своей деятельностью показала всем пример милосердия, поэтому важно сделать все, чтобы память о ней жила, подчеркнул на открытии выставки спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, - бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам, неизлечимо больным, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, семьям, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций. Она трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь. В марте 2018 года соратники, друзья и близкие Елизаветы Глинки учредили фонд "Доктор Лиза", чтобы продолжить ее дело.

Теги
РоссияГлинка, Елизавета Петровна
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