20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Грузии простились с режиссером Георгием Шенгелаей

Народного артиста Грузии похоронили в Тбилиси в Дидубийском пантеоне общественных деятелей

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Режиссер Георгий Шенгелая, умерший в понедельник на 83-м году жизни, в четверг похоронен в Тбилиси в Дидубийском пантеоне общественных деятелей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

"Уход великого грузинского режиссера, который, конечно же, оставил свой бессмертный след в грузинской кинематографии, является огромной потерей для семьи и страны. Естественно, мы все вместе провожаем его в последний путь", - сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на похоронах режиссера.

Помимо Гахарии попрощаться с Шенгелаей в дом-музей Верико Анджапаридзе и Михаила Чиаурели, где проходила гражданская панихида, пришли министр обороны Ираклий Гарибашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также депутаты и общественные деятели.

Народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года. В 1955-1959 годах он был актером киностудии "Грузия фильм", а затем стал режиссером. Он снял такие известные фильмы, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Все хотят любви", "Хареба и Гогиа", "Ехал поезд" и другие. Он был женат на народной артистке Грузинской ССР и Армянской ССР, актрисе Софико Чиаурели.

Теги
ГрузияГахария, Георгий
Реклама на ТАСС
Стрельба в Ханау
Власти Ханау отменили традиционное карнавальное шествие в связи со стрельбой
Обер-бургомистр Клаус Камински подчеркнул, что последние часы "являются самыми горькими и грустными часами, которые когда-либо переживал город в мирное время"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС