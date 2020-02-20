В Грузии простились с режиссером Георгием Шенгелаей

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Режиссер Георгий Шенгелая, умерший в понедельник на 83-м году жизни, в четверг похоронен в Тбилиси в Дидубийском пантеоне общественных деятелей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

"Уход великого грузинского режиссера, который, конечно же, оставил свой бессмертный след в грузинской кинематографии, является огромной потерей для семьи и страны. Естественно, мы все вместе провожаем его в последний путь", - сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на похоронах режиссера.

Помимо Гахарии попрощаться с Шенгелаей в дом-музей Верико Анджапаридзе и Михаила Чиаурели, где проходила гражданская панихида, пришли министр обороны Ираклий Гарибашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также депутаты и общественные деятели.

Народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая родился 11 мая 1937 года. В 1955-1959 годах он был актером киностудии "Грузия фильм", а затем стал режиссером. Он снял такие известные фильмы, как "Алавердоба", "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Все хотят любви", "Хареба и Гогиа", "Ехал поезд" и другие. Он был женат на народной артистке Грузинской ССР и Армянской ССР, актрисе Софико Чиаурели.