Власти Хайнаня окажут поддержку детям врачей, участвующим в борьбе с коронавирусом

ХАЙКОУ /Китай/, 20 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань предоставят льготы в сфере образования детям медицинских работников, которые направлены в провинцию Хубэй (Центральный Китай) на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, при поступлении в дошкольные образовательные учреждения дети будут пользоваться приоритетным правом зачисления в детский сад по месту жительства. Ряд льгот получат дети медработников, поступающие в школы и высшие учебные заведения и сдающие выпускные экзамены. Кроме того, в период эпидемии с учащимися будут работать и оказывать им поддержку психологи, консультанты и волонтеры.

Часть нововведений распространяется и на самих врачей. В частности, члены направленной в Хубэй медицинской бригады будут пользоваться льготами при поступлении в этом году в аспирантуры вузов Хайнаня.

Как уточнил портал, принятые меры носят единовременный характер и действуют до 31 декабря 2020 года.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.

По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.