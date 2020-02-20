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Распространение коронавируса нового типа

На борту круизного лайнера в Японии зафиксировали 13 новых случаев заражения коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, 11 из них - члены экипажа Diamond Princess

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Новый коронавирус обнаружен еще у 13 человек, находящихся в карантине на круизном судне Diamond Princess, которое в среду начали покидать пассажиры. Об этом в четверг объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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Отмечается, что 11 из них - члены экипажа. Общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, достигло 634 человек. Ранее в четверг посольство РФ в Японии сообщило, что японские медики обнаружили коронавирус еще у двоих граждан РФ - пассажиров лайнера. Таким образом, трое россиян заразились коронавирусом на борту Diamond Princess. Ранее с коронавирусом уже был госпитализирован один гражданин РФ. Также в больницу была помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения.

Власти Японии взяли анализы у всех находящихся на борту пассажиров и членов экипажа. По мере поступления результатов этих анализов составляются списки тех, кто может покинуть судно - это пассажиры, у которых не обнаружили коронавирус и которые прошли двухнедельный карантин на борту лайнера. За два дня судно покинули более 600 человек, включая шестерых граждан РФ.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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