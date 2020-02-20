Проверки с 2012 года не выявили причастности Арсланова к нарушению госконтрактов

"Многочисленные проверки по госконтрактам, проводимые в 2012-2019 годах, не выявили причастности Арсланова к нарушениям поставок оборудования в вооруженные силы", - сообщил его адвокат Антон Антонов во Втором Западном окружном военном суде Москвы, где рассматривается апелляция на арест генерал-полковника.

По словам адвоката, замглавы Генштаба не имел полномочий определять цену на радиостанции, в завышении стоимости которых он обвиняется. "Пояснительные записки к госконтрактам, положение об управлении военной связи и иные документы показывают, что у Арсланова не было и не могло быть возможности влиять на условия заключения контрактов и на образование цен на продукцию", - утверждает Антонов.

Военный суд отправил Арсланова в СИЗО до 7 апреля. Он был взят под стражу в зале суда, так как находился под подпиской о невыезде. Следствие вышло с ходатайством об ужесточении меры пресечения "в связи с оказываемым им давлением на других фигурантов дела, свидетелей и подчиненных", а также следователь в суде утверждал, что Арсланов симулировал заболевания для продления его нахождения в военном госпитале.