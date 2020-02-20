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Шнуров считает, что его песня про выборы теряет актуальность

Музыкант отметил, что за время, прошедшее с момента выхода композиции, ситуация должна была поменяться
Сергей Шнуров Сергей Коньков/ТАСС
Описание
Сергей Шнуров
© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в четверг в Партию роста, считает, что песня про выборы из фильма "День выборов" теряет свою актуальность.

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"Мне всегда не нравилось слово "все", которое там [в песне] подразумевается. "Некоторые" все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию", - сказал музыкант, подчеркнув, что текст песни писал не он.

Шнуров отметил, что пока не определился, будет ли участвовать в выборах в Государственную Думу, поскольку "надо дожить до этих выборов". То же самое он сказал и по поводу довыборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. "Я подумаю. Я еще только-только вступил в партию, не успел отдышаться. Я еще в новом амплуа не очень хорошо себя чувствую", - признался он.

Текст для песни "Выборы" написал Алексей Кортнев, музыку - Сергей Чекрыжов.

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РоссияСанкт-Петербург
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