Шнуров считает, что его песня про выборы теряет актуальность

"Мне всегда не нравилось слово "все", которое там [в песне] подразумевается. "Некоторые" все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию", - сказал музыкант, подчеркнув, что текст песни писал не он.

Шнуров отметил, что пока не определился, будет ли участвовать в выборах в Государственную Думу, поскольку "надо дожить до этих выборов". То же самое он сказал и по поводу довыборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. "Я подумаю. Я еще только-только вступил в партию, не успел отдышаться. Я еще в новом амплуа не очень хорошо себя чувствую", - признался он.

Текст для песни "Выборы" написал Алексей Кортнев, музыку - Сергей Чекрыжов.