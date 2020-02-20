Си Цзиньпин заверил, что Китай усовершенствует систему эпидемиологического контроля

ТАСС, 20 февраля. Правительство Китая усовершенствует систему и механизм эпидемиологического контроля после вспышки коронавируса нового типа в стране. Об этом в четверг сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Нам необходимо обратить внимание на долгосрочные перспективы, своевременно обобщить опыт [в борьбе c распространением заболеваний] и усовершенствовать систему и механизм эпидемиологического контроля", - приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Он также отметил, что "борьба с коронавирусом нового типа - первостепенная задача правительства Китая". "На данный момент в ситуации с распространением вируса наблюдаются положительные изменения благодаря усилиям китайских врачей и всего народа страны", - подчеркнул Си Цзиньпин.

При этом он обратил внимание, что эпидемическая ситуация в КНР демонстрирует положительные изменения.

"Путем тяжелых усилий эпидемическая ситуация [в Китае] претерпевает положительные изменения", - заявил Си Цзиньпин. "Вспышка болезни не способна пошатнуть прочные основы устойчивого развития Китая в долгосрочной перспективе. Мы будем стремиться к минимизации последствий эпидемии и к достижению целей экономического и социального развития", - отметил глава КНР.

Он также выразил "глубокую благодарность Республике Корея за соболезнования и оказанную значительную помощь". По его словам, "последствия вспышки пневмонии для торгово-экономического сотрудничества Китая и Южной Кореи носят временный характер". "Уверен, что после победы над эпидемией дружеские отношения между народами двух стран будут углубляться, взаимодействие во всех сферах активизируется", - резюмировал Си Цзиньпин.

Как сказал Мун Чжэ Ин, "правительство и народ Южной Кореи выражают искренние соболезнования китайскому народу". Президент также отметил, что "его страна будет твердо стоять вместе с китайской стороной, продолжит оказывать помощь в борьбе с эпидемией". Он также указал на то, что "сложившаяся на фоне коронавируса ситуация даст возможности для укрепления сотрудничества Республики Корея и КНР в области здравоохранения".