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В Севастополе открылся Музей истории военных строителей Черноморского флота

В экспозиции представлены архивные фотоснимки и документы, образцы строительных материалов и макеты сооружений

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Музей истории военных строителей Черноморского флота открылся в четверг в Севастополе. Среди его экспонатов - архивные фотоснимки и документы, образцы строительных материалов и макеты сооружений, в том числе комплекса "Нитка", предназначенного для тренировок палубной авиации, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня открываем поистине замечательный музей, музей истории наших строителей. В шести залах, которые подготовили эти замечательные люди, вам будет представлена история военных строителей от их появления до сегодняшних дней. Как во все времена, в том числе в годы Великой Отечественной войны, военные строители выполняли свой долг, выполняли качественно", - сказал на церемонии открытия командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов.

Как уточнил отдел информационного обеспечения ЧФ, в музее собраны экспонаты разных эпох, от античности и первых военных портов до строительства уникальных инженерных сооружений флота второй половины ХХ века. "На данный момент музей является единственным в своем роде по тематике и подбору экспонатов на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Среди экспонатов, в частности, есть металлические рамы, которые не позднее 1840 года были вставлены в окна Лазаревских казарм (сейчас в этом комплексе размещается филиал Московского госуниверситета) и оставались там до реконструкции зданий в 1998 году. Фотографии и документы, ордена, медали и военная форма переданы из архивов, а также героями выставки - военными строителями.

Особое место занимает макет комплекса "Нитка", предназначенного для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Он представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Первый взлет самолета Су-27 с трамплина комплекса состоялся в августе 1982 года.

Член Совета ветеранов военно-строительного комплекса Черноморского флота Константин Кабанов в свою очередь рассказал, что музей начинался с небольшого помещения в военной части, а в 2003 году получил залы в здании на центральной улице Севастополя - проспекте Нахимова. В 2010 году из-за ряда причин, в том числе отсутствия финансирования, музей пришлось закрыть. Восстановить его помогли спонсоры - крымская строительная компания. По его данным, восстановительные работы начались в 2019 году, а уже с марта музей начнет принимать посетителей, как отдельных туристов, так и организованные группы.

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