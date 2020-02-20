В ОБСЕ открылась российская фотовыставка об освобождении Европы от нацизма

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка уникальных архивных документов в честь 75-летия освобождения Европы от нацизма открылась в четверг на площадке зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Экспозиция организована Российским историческим обществом при поддержке постоянного представительства РФ при ОБСЕ во дворце Хофбург в Вене.

"Впервые на площадке ОБСЕ, а именно в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, открывается уникальная выставка архивных документов, подготовленная Российским историческом обществом. Экспозиция приурочена к 75-летию Победы над нацизмом в Европе. Такие выставки мы проводили в 2019 году во многих странах, когда отмечали 75-летие освобождения Румынии и Болгарии. В 2020 году экспозиция посвящена освобождению Венгрии, Австрии, Германии, Чехии", - рассказал в интервью ТАСС президент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), член совета Российского исторического общества и член правления фонда "История отечества" Ефим Пивовар.

По словам президента РГГУ, на выставке представлены документы с фактами об освобождении от нацистов каждой европейской страны в 1944-1945 годах. "Документы рассказывают, как шло освобождение каждой страны, сколько сынов и дочерей СССР погибло при освобождении стран Европы, а также говорится, как европейцы встречали освободителей. Представлен целый ряд материалов о том, как шло освобождение узников нацистских концентрационных лагерей, как выяснялись масштабы злодеяний нацистских преступников. Выставка заканчивается освобождением Германии, событиями в Берлине", - отметил Пивовар.

Вклад СССР в Победу

Член совета Российского исторического общества особо указал, что экспозиция должна привлечь внимание не только парламентариев ПА ОБСЕ, но и адресована подрастающим поколениям. "Некоторые западные политики сегодня утверждают, что главную роль в Победе над нацизмом сыграли союзники. Мы не умаляем значение их действий, но мы считаем, что нельзя приуменьшать вклад СССР. Хребет нацизму был сломлен на восточном фронте", - указал Пивовар.

"Это общая Победа, мы не собираемся принижать роль наших союзников, поэтому не надо принижать нашу роль. Выставка фотодокументов реально демонстрирует вклад Советского Союза, показаны и материалы о создании антигитлеровской коалиции: например, здесь представлены фотографии руководителей четырех оккупационных зон союзников в Германии. Молодежь должна знать об этом не понаслышке, а из реальных документов о ходе освобождения Европы, гибели наших воинов, как ковалась Победа", - отметил собеседник агентства.

Как добавил Пивовар, сегодня нельзя молчать о подвиге советского солдата в деле приближения общей Победы над нацизмом. "Мы обязаны донести до современной молодежи то, что было на самом деле. Иначе, получается, что жертвы всех стран постсоветского пространства будут признаны напрасными? Это же просто преступление. Поэтому такие мероприятия Российского исторического общества крайне важны", - сказал президент РГГУ.

Историческая правда

Работа по распространению документальной информации с целью сохранения исторической правды и памяти будет продолжена, заверил Пивовар. "Живых свидетелей Второй мировой войны становится все меньше, поэтому в наши дни важны официальные документы, которые расскажут о реальных событиях", - говорит доктор исторических наук.

"Дело в том, что много исторических страниц о Второй мировой войне требует уточнения, прояснения особенностей. Наш рабочий процесс продолжается. Сейчас идет поиск новых форм этой работы путем объединения историков-архивистов с работниками культуры и средств массовой информации. Работа общими усилиями должна дать плоды, иначе мы потеряем самое главное - память о наших героях", - уверен российский историк-архивист.

Материалы для экспозиции были предоставлены из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны, Архива внешней политики МИД РФ. Отдельные документы длительное время хранились под грифом "Совершенно секретно".

Зимняя сессия ПА ОБСЕ продлится с 20 по 21 февраля. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой.