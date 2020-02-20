В Центральном музее Тавриды впервые выставили личные вещи освободителей Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Личные вещи Героев Советского Союза, освобождавших Крым, а также партизан и подпольщиков, впервые выставлены в Центральном музее Тавриды на открывшейся в четверг выставке "Великая Отечественная в Крыму: события и люди", передает корреспондент ТАСС с открытия выставки.

"В течение длительного времени в нашем музее собрались коллекции личных вещей ветеранов войны, Героев Советского Союза, партизан, подпольщиков. Поэтому выставка носить больше мемориальный характер и рассказывает о людях, которые жили в Крыму или участвовали в его освобождении", - рассказал ТАСС директор музея Андрей Мальгин.

Выставка приурочена ко Дню защитника Отечества и предваряет цикл выставок ко Дню Победы. Среди экспонатов отреставрированная горно-вьючная реактивная установка, которую называли "партизанской катюшей". Она принимала участие в боевых действиях в горах Крыма и была найдена поисковиками в 2000-х годах в местах боев партизан с карателями.

Представлены образцы советского и трофейного немецкого вооружения: пулеметы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, винтовки и карабины.

Посетители смогут увидеть личные вещи командующего 51-й армией, освобождавшей полуостров, Героя Советского Союза генерала Якова Крейзера, дважды Героя Советского Союза, уроженца Крыма, летчика Амет-Хана Султана. Интерес представляют вещи защитников Аджимушкайских каменоломен в Керчи.

Также экспонируется косынка с написанной на ней предсмертной запиской симферопольской 19-летней подпольщицы Веры Гейко, которая завершается призывом: "Все равно мы победим! Смерть фашизму! Прощайте. Люди, отомстите!". Другой экспонат - фрагмент стены из камеры смертников, на которой свое прощальное послание оставил еще один подпольщик, замначальника железнодорожной станции Симферополь Виктор Ефремов, расстрелянный в марте 1944 года за несколько недель до освобождения города Красной армией.

Выставка пройдет с 20 февраля по 19 апреля. В апреле в музее откроется еще две выставки, посвященные 75-летию Победы.

О боях за Крым

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С октября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. В мае 1944 года полуостров был освобожден в ходе Крымской операции. В годы войны погибли несколько десятков тысяч мирных жителей полуострова, были практически полностью разрушены Керчь и Севастополь, 127 сельских населенных пунктов, 300 промышленных предприятий, свыше 22,9 тыс. жилых домов. По оценкам историков, в ходе боев по обороне полуострова и освобождению погибли около 1 млн человек.