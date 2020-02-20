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Распространение коронавируса нового типа

В Санья создадут бюро для помощи пострадавшему от коронавируса туристическому сектору

Бюро займется подготовкой мероприятий для продвижения туристического потенциала

САНЬЯ /Китай/, 20 февраля. /ТАСС/. Власти курортного города Санья в южной китайской провинции Хайнань планируют создать специальное бюро для налаживания работ по восстановлению и модернизации туристического сектора, пострадавшего из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

Эта структура будет создана по инициативе администрации города Санья. В работе бюро примет участие городское Управление по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта совместно с 10 хайнаньскими туристическими компаниями. Бюро займется, в частности, подготовкой мероприятий для продвижения туристического потенциала, а также глобальными маркетинговыми исследованиями и совместными рекламными акциями с авиакомпаниями.

В условиях вспышки коронавируса, которая привела к сокращению потока туристов на курорты Санья, власти города принимают необходимые меры по поддержке местных туркомпаний, отмечает агентство.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

На Хайнане официально подтверждено 168 случаев инфицирования.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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