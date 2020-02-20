Ростовские власти увеличат расходы на строительство детсадов и горячее питание в школах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области в 2020 году направят дополнительно 11 млрд рублей на реализацию социальных проектов, в том числе на строительство новых школ и детских садов и обеспечение школьников горячим питанием. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова.

"Впервые мы вносим поправки в областной закон "О бюджете" в столь значительных суммах. Нам надо обеспечить в первую очередь горячим питанием детей в школах, нам надо обеспечить и дополнительные выплаты детям в возрасте до семи лет", - сообщила она.

По данным пресс-службы, более 841 млн рублей в 2020 году и более 1,3 млрд рублей в 2021 году направят на строительство 16 новых детских садов, в которых создаются дополнительные места в ясельных группах для детей в возрасте от 1,5 до трех лет. "Сегодня первые поправки в бюджет 2020 года, и принципиальные и ключевые поправки связаны с реализацией послания президента. То, что касается развития системы здравоохранения, - почти 1 млрд добавляется в 2020 году и на строительство, и на реконструкцию объектов, в трех муниципалитетах на создание современных сосудистых центров", - сообщил он.

Отмечается, что более 533 млн рублей в 2020 году пойдет на строительство шести детских садов и пяти школ, что, по данным пресс-службы, позволит достичь показателей регионального проекта "Демография" уже к 2021 году. Кроме того, в регионе будет создан резерв в целях реализации послания президента, сумма которого в 2020 году составит 1,5 млрд рублей.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей местами в яслях и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. По его словам, до 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. ясельных мест.