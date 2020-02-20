20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии жалоб на дефицит медицинских масок в КЧР

В ведомстве отметили лишь сокращение запаса медицинских масок в розничной сети республики, информация об этом направлена в правительство региона

ЧЕРКЕССК, 20 февраля. /ТАСС/. Снижение запаса медицинских масок в розничной сети отмечается в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), однако дефицита не зафиксировано, жалоб по поводу дефицита медицинских масок не поступало. Об этом ТАСС сообщили в четверг в управлении Росздравнадзора по КЧР.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала данные мониторинга обеспеченности медицинскими масками российских регионов. По данным ФАС, дефицит зафиксирован в розничной продаже в Москве и Карачаево-Черкесии.

"У нас нет жалоб по поводу дефицита масок. Мы проводим ежедневный мониторинг о наличии масок в медицинских и аптечных организациях. На сегодняшний день дефицита нет, в аптеках они имеются. Сократился запас, информация направлена в правительство региона о возможном принятии каких-либо мер", - сообщил представитель ведомства.

По информации регионального управления Росздравнадзора, которую специалистам приводят представители аптечных сетей, сокращение запаса может быть связано с отсутствием медицинских масок на оптовых базах и повышением оптовых закупочных цен. При этом в медицинских учреждениях региона существует месячный запас медицинских масок.

"Все учреждения здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, подведомственные министерству, полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, в том числе медицинскими масками", - пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, добавив, что в республике нет государственных аптек, все точки розничной продажи находятся в частной собственности. "В связи с этим мы не можем влиять на их закупочную и ценовую политику, этот вопрос находится вне ведения министерства", - отметили в пресс-службе.

Ажиотажный спрос на маски в России связан со вспышкой нового коронавируса (2019-nCoV), которая была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Заксобрание Карелии приняло закон о порядке индексации выплат для ветеранов труда
Ежемесячные выплаты в регионе с 1 января 2020 года будут проиндексированы в среднем на 21 рубль, что составляет заложенный в бюджет страны размер инфляции на 3-3,5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС