В Росздравнадзоре заявили об отсутствии жалоб на дефицит медицинских масок в КЧР

ЧЕРКЕССК, 20 февраля. /ТАСС/. Снижение запаса медицинских масок в розничной сети отмечается в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), однако дефицита не зафиксировано, жалоб по поводу дефицита медицинских масок не поступало. Об этом ТАСС сообщили в четверг в управлении Росздравнадзора по КЧР.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала данные мониторинга обеспеченности медицинскими масками российских регионов. По данным ФАС, дефицит зафиксирован в розничной продаже в Москве и Карачаево-Черкесии.

"У нас нет жалоб по поводу дефицита масок. Мы проводим ежедневный мониторинг о наличии масок в медицинских и аптечных организациях. На сегодняшний день дефицита нет, в аптеках они имеются. Сократился запас, информация направлена в правительство региона о возможном принятии каких-либо мер", - сообщил представитель ведомства.

По информации регионального управления Росздравнадзора, которую специалистам приводят представители аптечных сетей, сокращение запаса может быть связано с отсутствием медицинских масок на оптовых базах и повышением оптовых закупочных цен. При этом в медицинских учреждениях региона существует месячный запас медицинских масок.

"Все учреждения здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, подведомственные министерству, полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, в том числе медицинскими масками", - пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, добавив, что в республике нет государственных аптек, все точки розничной продажи находятся в частной собственности. "В связи с этим мы не можем влиять на их закупочную и ценовую политику, этот вопрос находится вне ведения министерства", - отметили в пресс-службе.

Ажиотажный спрос на маски в России связан со вспышкой нового коронавируса (2019-nCoV), которая была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.