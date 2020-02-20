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В Ленобласти в 2020 году отреставрируют несколько деревянных церквей и часовню

В их числе церковь Рождества Богородицы, Ильинская и Никольская церкви, часовня Петра и Павла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Четыре проекта по реставрации шедевров деревянного зодчества XVII-XIX веков, деревянных церквей и часовни, будут реализованы в 2020 году в Ленинградской области, сообщили в четверг ТАСС в областном комитете по культуре. Памятники принадлежат к числу произведений архитектурного стиля Русского Севера, краеведы включают их в так называемое "деревянное кольцо Подпорожья", местности на востоке области.

"Это церковь Рождества Богородицы в деревне Гимрека, ансамбль Согинского погоста - Ильинская и Никольская церкви в деревне Согиницы, часовня Петра и Павла в Заозерье. Сейчас идут реставрационные работы в Никольской церкви в деревне Согиницы и в деревне Гимрека. В ближайшее время проведем конкурс на работы в часовне Петра и Павла в Заозерье и в Ильинской церкви в Согиницах", - сказал председатель комитета по культуре Владимир Цой.

Два из четырех восстанавливаемых храмов - памятники XVII века: храм Рождества Богородицы в Гимреке, построенный в 1650-1695 годах, и храм Святого Николая Чудотворца Согинского погоста, датируемый 1696 годом. После Великой Отечественной войны Никольская церковь находилась в аварийном состоянии, в 1973-1975 годах здесь проводились восстановительные работы, но к 2020 году храму снова понадобилась реставрация. Дата постройки часовни Петра и Павла историками пока не установлена, ориентировочно она датируется XVIII веком, она закрыта для посещения из-за аварийного состояния. Действующей является только Ильинская церковь Согинского погоста, построенная в середине XIX века.

Всего реестр памятников Ленинградской области включает 394 образца деревянного зодчества: церкви, часовни, старинные усадьбы. Для их реставрации все чаще привлекают реставраторов из других регионов, где есть опыт восстановления деревянного зодчества, например, в Согиницах работают специалисты из Архангельской области.

Сложная работа реставраторов

Процесс реставрации памятников деревянного зодчества в Ленинградской области имеет свои, особенные трудности: например, из-за высокой влажности и большого количества осадков церкви и усадьбы, дома-музеи и другие архитектурные сооружения из дерева нуждаются в особых мерах гидроизоляции и укреплении крыш. Однако реставраторы Никольского храма отмечают, что благодаря теплой и влажной зиме этого года им было проще выявить дефекты в здании. "Благодаря тому, что у нас очень высокая влажность [этой] зимой, места, которые намокают, темнели, и их было очень хорошо видно. Фактически это во многом облегчало задачу реставраторам по выявлению слабых мест", - рассказал Цой.

При реставрации церкви Рождества Богородицы в Гимреке предстоит не только ремонт здания, но и работа над ошибками коллег: в советское время церковь была отреставрирована с допущением технологического просчета, из-за которого на дальней стене храма выпирают бревна. По словам Цоя, во время той реставрации на протяжении нескольких лет здание было полностью разобрано, а потом собрано заново по сведениям из исторических документов, и теперь специалистам снова предстоит частичная разборка здания для устранения этих ошибок.

Большой проблемой является также отдаленность и заброшенность мест, где расположены эти памятники - храмы не закреплены за какой-либо организацией как за постоянным пользователем, это создает угрозу возникновения пожаров, обветшания и разграбления памятников деревянного зодчества. Власти решают эту проблему, привлекая местных жителей к охране и обслуживанию церквей на добровольной основе.

Успешный опыт

Программа реставрации памятников деревянного зодчества в местах, удаленных от крупных поселений, действует уже четыре года. Первым по ней в 2018 году был реализован проект реставрации церкви Святого Дмитрия Солунского Мироточивого в деревне Щелейки Подпорожского района 1783 года постройки. "Там была очень серьезная аварийная ситуация. Фактически к моменту начала реставрации была утрачена кровля, она протекала, полностью перебирался переход между основным объемом церкви и шатровой колокольней, перебиралось покрытие лемехом самой колокольни, проводилось укрепление фундамента", - сказал Цой, отметив, что при реставрации старались максимально сохранить первоначальные конструкции памятника.

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