МВД планирует создать перечень автомобилей по экологическому классу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. МВД планирует создать в России перечень автомобилей с указанием присвоенного им экологического класса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"В настоящее время ФГУП "НАМИ" в интересах департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы проводит научно-исследовательскую работу по определению экологического класса при отсутствии соответствующих данных в паспорте или свидетельстве о регистрации транспортного средства. По итогам исследований планируется формирование в машиночитаемом виде перечня транспортных средств, с указанием присвоенного им экологического класса", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время необходима разработка соответствующего нормативного правового акта, который определит легитимность применения сведений об экологическом классе, присвоенном конкретному автомобилю по результатам научной работы.

Ранее сообщалось, что МВД России предложило определить структуру, которая могла бы проводить экспертизы для определения экологического класса транспортных средств для введения в Москве и Санкт-Петербурге так называемых еврозон. Также в ведомстве отметили, что необходимо предусмотреть все механизмы информирования граждан о порядке проведения данных экспертиз.

В конце января прошлого года Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил с идеей об ограничении движения так называемых неэкологичных автомобилей и предложил поделить Москву на зоны, допуск в которые будет зависеть от экологического класса автомобилей. На официальном сайте СПЧ говорилось, что ограничение предложено ввести для автомобилей ниже класса "Евро-4".