Матвиенко поддерживает закрепление в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины

ВИНДХУК, 20 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг журналистам, что поддерживает предложение о закреплении в Конституции РФ понятия о браке как о союзе мужчины и женщины.

"Я поддерживаю внесение [в Конституцию понятия о браке как союзе мужчины и женщины]. Я считаю, что это коренное дополнение, имея в виду сохранение устоев нашего общества", - сказала Матвиенко во время официального визита в Намибию.

По мнению Матвиенко, дополнительная защита такого понятия брака в виде поправок в Конституцию "не помешает".

"В каждой стране есть свои традиции, нравы, духовные скрепы. Для России семья - больше, чем семья. Наша страна многонациональная и многоконфессиональная, но у всех народов брак - это союз мужчины и женщины. И мы бы очень хотели, чтобы этот фундамент нашего общества и в будущем никуда не исчез, чтобы и будущие поколения воспринимали брак как союз мужчины и женщины, особенно на фоне тех коррозий, который происходят в современном мире", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.