20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Матвиенко поддерживает закрепление в Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины

Спикер Совета Федерации считает, что это коренное дополнение при сохранении устоев общества

ВИНДХУК, 20 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в четверг журналистам, что поддерживает предложение о закреплении в Конституции РФ понятия о браке как о союзе мужчины и женщины.

"Я поддерживаю внесение [в Конституцию понятия о браке как союзе мужчины и женщины]. Я считаю, что это коренное дополнение, имея в виду сохранение устоев нашего общества", - сказала Матвиенко во время официального визита в Намибию.

По мнению Матвиенко, дополнительная защита такого понятия брака в виде поправок в Конституцию "не помешает".

"В каждой стране есть свои традиции, нравы, духовные скрепы. Для России семья - больше, чем семья. Наша страна многонациональная и многоконфессиональная, но у всех народов брак - это союз мужчины и женщины. И мы бы очень хотели, чтобы этот фундамент нашего общества и в будущем никуда не исчез, чтобы и будущие поколения воспринимали брак как союз мужчины и женщины, особенно на фоне тех коррозий, который происходят в современном мире", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Глава ВОЗ призвал к бдительности в условиях снижения новых заражений коронавирусом
Тедрос Аданом Гебрейесус при этом отметил, что такая тенденция обнадеживает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС