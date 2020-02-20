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Власти Петербурга проведут в апреле-мае роуд-шоу по городам и странам ЧЕ-2020

Промо-мероприятия Петербурга пройдут в Дании, Германии, Испании, Финляндии и в Бельгии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга проведут роуд-шоу в странах Европы для продвижения города как одного из организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщил в четверг председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"С 10 апреля по 10 мая у нас будет большое роуд-шоу. Мы будем и в Финляндии, будем и в Бельгии, и в других странах и городах чемпионата Европы. Мы уже опробовали мероприятие такого формата во время чемпионата мира, видим в этом большой толк. Считаем, что такие мероприятия принесут в будущем отложенную прибыль, большой поток туристов", - сказал Панкевич, выступая на проходящем в Петербурге международном семинаре по развитию туризма.

В комитете ТАСС уточнили, что промо-мероприятия Петербурга пройдут также в Дании, Германии и Испании. Отмечается, что комитет разработал туристские маршруты - автобусные, водные и пешие, специально ориентированные на поклонников футбола. Они включают в себя как основные "футбольные" места Санкт-Петербурга, так и наиболее популярные туристские локации. Ожидается, что они будут представлены до конца марта.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Петербурге состоятся четыре игры турнира. Матчи первенства также примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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