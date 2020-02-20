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Смертность от туберкулеза в Астраханской области выросла почти на 10% в прошлом году

В региональном минздраве объясняют, что рост заболеваемости поддерживают мигранты из соседних территорий Северного Кавказа, Калмыкии и Казахстана

АСТРАХАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Показатель смертности от туберкулеза в Астраханской области вырос за прошлый год на 9,8% и составил 12,3 на 100 тыс. населения, сообщил в четверг ТАСС региональный министр здравоохранения Федор Орлов. 

"За прошлый год показатель смертности от туберкулеза вырос на 9,8% (с 11,2 до 12,3 на 100 тыс. населения), по РФ (этот показатель) - 5, по ЮФО - 6,8. Увеличение смертности от туберкулеза обусловлено ежегодным увеличением форм туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Доля туберкулеза в структуре смертности населения Астраханской области от инфекционных болезней составила 59,8%", - сказал Орлов.

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Уровень заболеваемости туберкулезом в Астраханской области традиционно находится на высоком уровне. В 2016 году область впервые вышла из десятки регионов России с самым высоким уровнем смертности от этого инфекционного заболевания, после этого на протяжении нескольких лет показатель смертности от туберкулеза продолжал снижаться.

По его словам, в регионе также отмечается рост заболеваемости туберкулезом. При этом основную долю (82,1%) среди впервые выявленных больных составили безработные граждане, что подтверждает социально обусловленный характер заболевания.

"Высокий уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза в регионе поддерживают ежегодно прибывающие в Астраханскую область из соседних территорий Северного Кавказа, Калмыкии и Казахстана, а также лица, освобождающиеся из противотуберкулезного лечебноисправительного учреждения", - добавил Орлов.

В региональном Минздраве уточнили, что с целью улучшения диагностики и снижения смертности от туберкулеза в области работают передвижные флюорографические установки, проводятся профосмотры и профилактические рейды по привлечению к обследованию социальных групп риска по туберкулезу, осуществляется социальная поддержка больных туберкулезом, некоторые заболевшие привлекаются к принудительному лечению по решению суда. Кроме того, в прошлом году за счет областного бюджета были приобретены современный рентгенодиагностический комплекс для областного противотуберкулезного диспансера, а также цифровой флюорограф для одной из областных больниц.

В этом году запланировано закупить 15 единиц цифровых флюорографов для оснащения районных больниц и городских поликлиник.

Теги
РоссияАстраханская областьМедицина
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