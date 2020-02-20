Оскорбивший пользователя соцсети петрозаводский депутат извинился за свои слова

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Депутат Петрозаводского городского совета (Петросовет) Александр Анишин, грубо обозвавший в среду одного из комментаторов со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова "ВКонтакте", извинился за недопустимые высказывания. Об этом в четверг Анишин сообщил на своей странице в соцсети.

В среду в местных СМИ появилась цитата депутата Анишина, в которой он грубо высказался в отношении одного из комментаторов страницы Парфенчикова. Пользователь выразил сомнения в необходимости строительства музея воинской славы, который должен появиться в Беломорске ко Дню Победы в 2020 году, за что Анишин обозвал его, а всех, кто критикует власти в сети, назвал "бездельниками".

"Хорошо понимая истинное положение вещей, желая объяснить и защитить огромный труд людей, занятых в работе по созданию музея штаба Карельского фронта, безусловно, поддавшись воле эмоций я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания. Хочу принести извинения за свои слова, которые ненароком могли кого-либо обидеть", - говорится в сообщении.

Депутат напомнил, что многие годы руководит фондом "Эстафета поколений", который объединяет 10 поисковых отрядов Карелии, что делает его особенно чувствительным к высказываниям, касающихся подготовки к 75-летию Победы. По словам председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, в отношении Анишина за некорректное высказывание будут применены санкции. Юристы горсовета сейчас изучают, какие меры могут последовать за подобный проступок.

"Есть форма воздействия партийная, но человек [Анишин] - беспартийный. Какие формы [могут быть применены к нему], сейчас смотрят юристы. Извинения - это наименьшая форма, в любом случае, мы будем обсуждать [вопрос] с юристами", - сказал собеседник агентства.