20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оскорбивший пользователя соцсети петрозаводский депутат извинился за свои слова

По словам председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, в отношении Александра Анишина будут применены санкции

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Депутат Петрозаводского городского совета (Петросовет) Александр Анишин, грубо обозвавший в среду одного из комментаторов со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова "ВКонтакте", извинился за недопустимые высказывания. Об этом в четверг Анишин сообщил на своей странице в соцсети.

В среду в местных СМИ появилась цитата депутата Анишина, в которой он грубо высказался в отношении одного из комментаторов страницы Парфенчикова. Пользователь выразил сомнения в необходимости строительства музея воинской славы, который должен появиться в Беломорске ко Дню Победы в 2020 году, за что Анишин обозвал его, а всех, кто критикует власти в сети, назвал "бездельниками".

"Хорошо понимая истинное положение вещей, желая объяснить и защитить огромный труд людей, занятых в работе по созданию музея штаба Карельского фронта, безусловно, поддавшись воле эмоций я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания. Хочу принести извинения за свои слова, которые ненароком могли кого-либо обидеть", - говорится в сообщении.

Депутат напомнил, что многие годы руководит фондом "Эстафета поколений", который объединяет 10 поисковых отрядов Карелии, что делает его особенно чувствительным к высказываниям, касающихся подготовки к 75-летию Победы. По словам председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, в отношении Анишина за некорректное высказывание будут применены санкции. Юристы горсовета сейчас изучают, какие меры могут последовать за подобный проступок.

"Есть форма воздействия партийная, но человек [Анишин] - беспартийный. Какие формы [могут быть применены к нему], сейчас смотрят юристы. Извинения - это наименьшая форма, в любом случае, мы будем обсуждать [вопрос] с юристами", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ВОЗ ожидает через три недели результаты испытаний двух лекарств от коронавируса
При этом в организации призвали к бдительности в условиях снижения новых заражений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС