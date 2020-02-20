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Распространение коронавируса нового типа
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ВОЗ ожидает через три недели результаты испытаний двух лекарств от коронавируса

При этом в организации призвали к бдительности в условиях снижения новых заражений

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает получить через три недели данные о клинических испытаниях двух лекарств от нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Мы ожидаем результатов двух клинических испытаний лекарств, которые являются приоритетом для ВОЗ, - сказал он, пояснив, что одно из них представляет собой "комбинацию двух лекарств от ВИЧ - лопинавира и ритонавира", а второе - это "антивирусное средство под названием ремдизивир".

При этом генеральный директор организации считает, что ежедневная статистика, свидетельствующая о снижение числа новых случаев заболевания, вызванного коронавирусом, не должна быть поводом для самоуспокоенности в борьбе с эпидемией.

"Данные из Китая свидетельствуют о снижении числа новых подтвержденных случаев. Эта тенденция нас обнадеживает. Но еще не время для самоуспокоенности", - отметил он.

Глава ВОЗ сообщил, что за пределами Китая зарегистрировано 1076 заболевших в 26 странах. Умерло семь человек.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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