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Эксперт: в России раскрывшие свой ВИЧ-положительный статус помогают с ним бороться

По мнению главы отдела в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний Григория Каминского, такие люди показывают, что с этим заболеванием можно бороться, работать и жить

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Люди с ВИЧ-инфекцией, которые в фильме журналиста Юрия Дудя открыли свой положительный статус, внесли значительный вклад в профилактику и борьбу с этим заболеваем, а также в борьбу с его стигматизацией. Решению проблем людей с ВИЧ-инфекцией, проживающих в России, помогает также публичное обсуждение в обществе этих проблем. Такое мнение ТАСС высказали эксперты.

Глава отдела инфекционной патологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Григорий Каминский отметил, что в РФ за последние годы стабилизировался прирост числа новых случаев заболевания, а выявленное заболевание можно эффективно контролировать у большинства пациентов.

"Еще хотел бы сказать о людях, раскрывающих что они ВИЧ-положительные. Эти люди вносят огромный вклад в дело профилактики ВИЧ, они показывают, что с ВИЧ можно жить, работать, бороться. Показывают, что ВИЧ-инфекция не приговор", - пояснил Каминский.

Фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", опубликованный на YouTube-канале журналиста 11 февраля. В нем приводятся статистические данные, согласно которым в России живет более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИД умирает около 100 человек каждый день. Сам автор картины в своей работе подчеркивает, что она несет просветительскую и гуманитарную миссию.

В поддержку публично высказываний о ВИЧ, обсуждении проблем, связанных с диагнозом, высказался и главный внештатный специалист Минздрава России по борьбе с ВИЧ-инфекциней Евгений Воронин. "Очень важно, конечно, когда к информированию общества привлекаются известные люди. Чем больше известных, популярных, публичных людей будут говорить о проблеме ВИЧ-инфекции и о том, как это заболевание предупредить, тем выше будет настороженность и информированность общества", - сказал эксперт Минздрава России.

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