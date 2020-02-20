Выставку о строительстве моста через Керченский пролив впервые вывезли за пределы Крыма

ТУЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Выставка "Крымский мост: фантастическая реальность" из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, рассказывающая о проектах строительства моста через Керченский пролив, открылась в Туле. Экспозиция впервые представлена за пределами Крыма, сообщил в четверг ТАСС заведующий историко-архитектурным отделом музея-заповедника Валерий Девятов.

"Экспозиция посвящена проектам строительства моста через Керченский пролив, здесь же представлены археологические находки, найденные перед началом строительных работ в ходе изысканий. Впервые в Туле мы представляем информацию о работе морской переправы через Керченский пролив в период строительства моста, это морской путь в Керчь. Переправа начала работать в 1954 году, но самый пик ее работы пришелся на период, когда Украина перекрыла выезд через свою территорию, и большая часть людей двинулась по переправе, - это 2014 -2018 годы, когда переправа работала в авральном режиме", - сказал он.

Помимо археологических находок в экспозиции широко представлены фотографии проектов, документы, хроника строительства и открытия Крымского моста, образцы материалов для его строительства и форма рабочих, обслуживающих сооружение. Выставка также рассказывает историю первого железнодорожного моста через Керченский пролив, построенного в 1944 году и разрушенного льдами зимой 1945 года. В отдельной витрине расположена уникальная находка, обнаруженная у мыса Ак-Бурун - крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, предположительно, изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи в V веке до нашей эры.

В Керчи экспозиция была торжественно открыта в марте 2017 года, и только сейчас покинула пределы Крыма. Тула стала первым регионом, принявшим выставку, что связано с давними связями с Тульским историко-краеведческим и художественным музеем и побратимством двух городов. По словам Валерия Девятова, в дальнейшем экспозиция будет путешествовать по другим российским регионам.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось в декабре 2019 года, тогда же было запущено движение пассажирских поездов. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.