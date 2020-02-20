Суд отказал новгородскому Дому ветеранов в расторжении договора и выселении пациента

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Новгородский районный суд отказал представителям новгородского Дома ветеранов в расторжении договора с последующим выселением из него одной из постоялиц. Об этом ТАСС в четверг сообщила руководитель пресс-службы судов Новгородской области Мария Воробьева.

Учреждение, которое женщина не хочет покидать, находится в аварийном здании в Великом Новгороде.

По информации регионального Министерства труда и социальной защиты, расселение здания новгородского Дома ветеранов 1988 года постройки вызвано аварийным состоянием постройки, экспертизы показали деформацию конструкций. В местных СМИ публиковались сообщения, что некоторые пенсионеры отказывались переселяться в другие соцучреждения региона. Из-за сложившейся ситуации сотрудники СУ СК РФ по региону организовали доследственную проверку, которая до сих пор продолжается.

"Новгородский районный суд отказал в удовлетворении иска, потупившего от представителей новгородского Дома ветеранов [располагается в Великом Новгороде] к жительнице Великого Новгорода, пациентке учреждения. Требования касались расторжения с женщиной договора о предоставлении социальных услуг, предполагавшего последующее ее выселение из указанного социального учреждения", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что к такому выводу суд пришел после изучения договора по предоставлению социальных услуг между жительницей Великого Новгорода и учреждением от 8 августа 2019 года. Суд посчитал, что руководство новгородского Дома ветеранов на тот момент не могло не предвидеть сложившуюся ситуацию. Однако, несмотря на это, заключило с женщиной договор на срок до августа 2022 года. "Какие-либо основания, помимо общих, позволявшие изменить условия договора в части места оказания социальных услуг, в нем не предусмотрены", - добавила собеседница агентства.

Ранее власти региона заявили, что в Великом Новгороде будет построено новое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов с геронтологическим отделением. Оно станет альтернативой расселенному, но в нем для пожилых новгородцев будут созданы более комфортные условия жизни, организованы творческие мастерские, залы для спортивных занятий. Старт строительства нового учреждения запланировано на 2021 год.