20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Одну из крупнейших станций аэрации Петербурга реконструируют за 2,3 млрд рублей

Модернизация увеличит производительность очистных сооружений станции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" заключило контракт с компанией "Консалт Проект" на выполнение второго этапа реконструкции Северной станции аэрации в городе стоимостью 2,3 млрд рублей. Модернизация позволит повысить производительность очистных сооружений станции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Согласно контракту, ООО "Консалт Проект" приступит к строительно-монтажным работам по реконструкции Северной станции аэрации уже в конце марта 2020 года. Реализация проекта снимет ограничения в развитии северных территорий Петербурга, где идет активная застройка, увеличивая нагрузку на очистные сооружения. Новая производительность станции позволит создать резерв мощности сооружений в размере около 10%", - говорится в сообщении.

Компании предстоит завершить работы до 30 июня 2022 года. Первый этап реконструкции сооружений был выполнен с 2012 года по 2017 год.

Северная станция аэрации является одной из трех крупнейших канализационных очистных сооружений города. Станция расположена западнее поселка Ольгино и занимает площадь 65 га, первая очередь предприятия была введена в 1986 году, на полную мощность сооружения заработали в 1995 году. С 2007 года на объекте работает завод по сжиганию осадка сточных вод. Зона водоотведения станции охватывает территории Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, Невского и части Центрального районов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Эксперт ООН: опыт организации питания в школах Москвы можно предложить другим странам
Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Даниэль Балабан оценил обед, который попробовал в московской школе, на 11 баллов из 10 возможных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС