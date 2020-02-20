Одну из крупнейших станций аэрации Петербурга реконструируют за 2,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" заключило контракт с компанией "Консалт Проект" на выполнение второго этапа реконструкции Северной станции аэрации в городе стоимостью 2,3 млрд рублей. Модернизация позволит повысить производительность очистных сооружений станции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Согласно контракту, ООО "Консалт Проект" приступит к строительно-монтажным работам по реконструкции Северной станции аэрации уже в конце марта 2020 года. Реализация проекта снимет ограничения в развитии северных территорий Петербурга, где идет активная застройка, увеличивая нагрузку на очистные сооружения. Новая производительность станции позволит создать резерв мощности сооружений в размере около 10%", - говорится в сообщении.

Компании предстоит завершить работы до 30 июня 2022 года. Первый этап реконструкции сооружений был выполнен с 2012 года по 2017 год.

Северная станция аэрации является одной из трех крупнейших канализационных очистных сооружений города. Станция расположена западнее поселка Ольгино и занимает площадь 65 га, первая очередь предприятия была введена в 1986 году, на полную мощность сооружения заработали в 1995 году. С 2007 года на объекте работает завод по сжиганию осадка сточных вод. Зона водоотведения станции охватывает территории Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, Невского и части Центрального районов.