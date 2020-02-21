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Роскачество предупредило о вреде чрезмерного употребления жвачки

Эксперты пояснили, что жевательная резинка содержит сахарные спирты
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© Hanaa Ghobrial/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Продукты питания могут содержать скрытый сахар, потребление которого в некоторых случаях лучше сократить или вовсе исключить, чтобы не наносить вред здоровью. Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое поступило в ТАСС.

В частности, эксперты Роскачества рекомендуют воздержаться от употребления продуктов с содержанием искусственных и низкокалорийных подсластителей (аспартам, сукралоза, сахарин), кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы (если он произведен химически), агавы, а также сахарных спиртов (эксилит, эритрит и сорбит). Последние содержатся в жевательной резинке и зубных пастах, считаются безопасными, обладают низким гликемическим индексом и защищают от кариеса. Однако организм не может переваривать большинство сахарных спиртов, и чрезмерное употребление продукции с их содержанием может приводить к таким проблемам пищеварения, как газообразование, вздутие живота и диарея.

В целом эксперты рекомендуют избегать употребления любого дополнительного сахара, особенно - добавленных сахаров с высоким содержанием фруктозы, которые могут вызвать инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировую болезнь печени и диабет второго типа. Однако "маркетинговые уловки, непонятные названия и отсутствие единых требований к информации на этикетке товара часто мешает потребителям определить реальное количество сахара в продуктах", отметили в Роскачестве.

Сахар на этикетке товара может обозначаться несколькими десятками названий, самые распространенные - фруктоза, глюкоза, патока, карамель, а также различные сиропы и нектары. Однако для обозначения сахара могут использоваться и такие незнакомые широкому кругу потребителей наименования, как мальтодекстрин, декстроза, меласса, изоглюкоза, левулоза, турбинадо, цуканат. Также сахар содержит ячменный солод, гидролизированный крахмал, мед, сообщили в Роскачестве.

При этом нет необходимости избегать природных сахаров - тех, что естественным образом присутствуют в цельных продуктах. Фрукты, овощи и молочные продукты содержат сахар, но они также содержат клетчатку, питательные вещества и различные полезные нутриенты. "Самый эффективный способ снизить потребление сахара - это есть в основном цельные и необработанные продукты", - подчеркнули в Роскачестве.

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