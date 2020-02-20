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Распространение коронавируса нового типа

Полиция начала оттеснять протестующих в Новых Санжарах, куда везут эвакуированных из Китая

Несколько человек, которые пытались сопротивляться, были задержаны

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Усиленные наряды украинской полиции в четверг вечером начали операцию по вытеснению протестующих, которые перегородили дорогу в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из китайского Уханя. Трансляцию с места событий ведет Общественное ТВ.

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Полицейские выстроились плотными шеренгами, не позволяя участникам акции выйти на проезжую часть. Несколько человек, которые пытались сопротивляться, были задержаны.

В четверг из Уханя, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, в Харьков были эвакуированы 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация сопровождается беспрецедентными мерами безопасности. По его словам, сделано "все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус на Украину не попадет". Тем не менее местные жители, опасающиеся распространения инфекции, заблокировали автомобилями въезд в поселок.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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