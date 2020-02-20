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Российские и германские онкологи подписали в Берлине соглашение о сотрудничестве

Президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн отметил, что договор поможет находить оптимальные решения в поисках новых методов борьбы против рака

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Ассоциации онкологов России и ФРГ подписали в четверг на площадке Германского онкологического конгресса (Deutscher Krebskongress 2020) трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ТАСС в российской делегации, свои подписи под документом поставили президент Ассоциации онкологов России академик РАН Андрей Каприн, генеральный секретарь Германского онкологического общества Йоханнес Брунс, а также со стороны Форума имени Роберта Коха и Ильи Мечникова президент Гельмут Хан и руководитель секции онкологии Клаус-Петер Хелльригель.

"В первую очередь мы бы хотели усилить взаимодействие по обучению наших специалистов по международным программам, обмену опытом и расширению участия российских онкологических центров в совместных международных клинических исследованиях, которые проводятся благодаря коллаборации нескольких стран", - подчеркнул Каприн.

По его словам, первый опыт такого взаимодействия в рамках клинических исследований по международным протоколам был осуществлен в ноябре прошлого года на базе Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба. Специалисты из трех стран, в числе которых была Германия, выполнили операцию по брахитерапии молочной железы с использованием альфа-частиц.

"Мы уверены, что договор с крупнейшей ассоциацией немецких онкологов поможет нам находить оптимальные решения в поисках новых методов борьбы против рака", - убежден Каприн. Он считает, что соглашение дает возможность российским онкологам "укрепить позиции на международной арене".

Подписанный документ направлен на координацию взаимных интересов в области высшего медицинского образования, оказание содействия научному сотрудничеству, а также осуществление поддержки в организации курсов повышения квалификации врачей. Российские участники конгресса полагают, что соглашение имеет важное значение как для развития науки и медицины в области борьбы против рака в России и Германии, так и для укрепления партнерских взаимоотношений двух стран.

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