Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Колонна автобусов с людьми, эвакуированными из Уханя, прибыла в санаторий в Новых Санжарах. Трансляцию с места событий вело "Общественное ТВ" .

На кадрах видно, как автобусы с пассажирами в медицинских масках подъехали к зданию оздоровительного комплекса. Перед этим полиция силой отогнала от ворот местных жителей, пытавшихся перекрыть подъезд.

Полицейские были вынуждены выстроиться плотными шеренгами, не позволяя участникам акции выходить на проезжую часть. Несколько человек, которые пытались сопротивляться, были задержаны. Митингующие кидали камни в автобусы с эвакуированными, и устроили огненные баррикады перед въездом на территорию санатория. Сообщается, что в одном из автобусов разбито стекло.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что он срочно вылетает в Новые Санжары, вместе с ним в поселок прилетит министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

20 февраля из Уханя, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, в Харьков были эвакуированы 73 человека. Среди них 45 украинцев и 28 иностранцев, двое из которых покинули самолет в Алма-Ате. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области.