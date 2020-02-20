В Бухаресте в канун Дня защитника Отечества почтили память советских воинов-освободителей

БУХАРЕСТ, 20 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков к памятнику советскому солдату-освободителю прошла в четверг по случаю Дня защитника Отечества на военном кладбище советских героев в румынской столице.

"В наши дни предпринимаются лихорадочные попытки пересмотреть историю Второй мировой войны, - заявил, выступая на церемонии, посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. - В этих антиисторических, политизированных, русофобских упражнениях участвуют даже пострадавшие от фашизма страны". "Наращиванию напряженности российская дипломатия противопоставляет призыв ко всеобщему альянсу за мир, - подчеркнул дипломат. - Предотвращая глобальный военный конфликт, Россия опирается на вооруженные силы, которым мы отдаем сегодня дань памяти и признательности".

На кладбище советских героев была совершена православная поминальная служба.

К памятнику советскому солдату-освободителю были возложены венки от посольства РФ, Национальной ассоциации ветеранов войны, Генеральной мэрии Бухареста, Координационного совета российских соотечественников в Румынии, Общины русских-липован Румынии, Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству Румынии и России, Ассоциации румыно-российской дружбы, Румынского комитета почитания героев, российских компаний, работающих в Румынии.

"На территории Румынии насчитывается 175 кладбищ советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны", - указывается в сообщении, распространенном посольством РФ в Румынии. "В боях за освобождение Румынии погибли 52 082 советских воина. 10 915 из них погибли в результате невыносимых условий заключения и болезней в 12 лагерях для военнопленных".

Во Второй мировой войне Румыния сражалась против СССР на стороне фашистской Германии. В 1944 году, когда боевые действия переместились на территорию самой Румынии, в стране был организован государственный переворот. Сторонники профашистского режима во главе с маршалом Антонеску были арестованы, к власти пришел король Михай I. С этого момента Румыния вошла в состав антигитлеровской коалиции и сражалась на стороне Красной армии.