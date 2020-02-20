Посольство России в Дании пока не получило доступ к задержанным в королевстве морякам

СТОКГОЛЬМ, 20 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Дании до сих пор не получило доступ к задержанным в королевстве по подозрению в контрабанде наркотиков на судне Duncan Island морякам, которые, предположительно, могут являться гражданами России. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в дипмиссии РФ в Копенгагене.

"После опубликования информации в датских СМИ 15 февраля относительно задержания судна Duncan Island посольство незамедлительно связалось с полицией королевства и запросило информацию как о задержанных моряках, которые, предположительно, могут являться гражданами Российской Федерации, так и о предоставлении к ним консульского доступа. Это обращение удовлетворено не было, - пояснили в дипмиссии. - В этих условиях посольство обратилось в МИД Дании с требованием обеспечить безотлагательный доступ к задержанным. К этому вопросу подключилось и Министерство юстиции Дании, которое курирует деятельность местной полиции".

"Однако до сих пор доступ к задержанным посольству предоставлен не был. В этой связи подтвердить, что у задержанных членов экипажа имеется гражданство Российской Федерации, пока не представляется возможным", - отметили в посольстве.

Как корреспонденту ТАСС сообщили ранее в копенгагенской полиции, стражи порядка задержали шесть граждан России по подозрению в контрабанде 100 кг кокаина на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из Хельсингборга на юге Швеции в Санкт-Петербург. По словам стражей порядка, в порту города Гедсер на юге Дании были арестованы пять россиян - членов экипажа, которые находятся в СИЗО до 27 февраля. Всего по данному делу задержаны 27 человек: 24 члена экипажа, в том числе граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии, а также три лица, ожидавшие партию наркотиков на берегу. Один из этих троих также является гражданином России, заявили в полиции. По данному делу столичная прокуратура проводит расследование, его подробности не раскрываются.