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Дипломаты из 76 стран посмотрели на приеме в МИД РФ фильм о после Добрынине

Картину снял первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Дипломаты из 76 стран мира в четверг посетили прием Совета молодых дипломатов МИД РФ, где им был показан документальный фильм первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла", передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии, приуроченном к Дню дипломатического работника, приняли участие Михаил Гусман, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, главы дипмиссий Доминиканской Республики, Йемена и Бенина, а также представителя посольств ряда других стран, в основном латиноамериканского региона.

В своем вступительном слове Михаил Гусман обратил внимание на то, как дипломату Добрынину удалось избежать Карибского конфликта. "Это получился фильм - предупреждение. Гениальное озарение Анатолия Добрынина в самый драматический момент переговоров смогло оттащить мир от, казалось бы, неминуемой катастрофы", - отметил автор ленты.

В свою очередь, замминистра Руденко, приветствуя гостей, указал на важность Совета молодых дипломатов. По его словам, такой формат помогает укреплять доверие и взаимопонимание между начинающими дипломатами. "Сегодня на переломном этапе развития мирового сообщества, у молодых дипломатов есть возможность получить опыт, который позволит им в дальнейшем стать первоклассными специалистами и обеспечивать преемственность внешнеполитического курса своих государств, а также энергично работать над утверждением в международных делах ценностей взаимного уважения и широкого равноправного сотрудничества, - пояснил дипломат. - Это особенно важно в наши дни, когда мировое сообщество продолжает серьезно лихорадить".

Такой же позиции придерживается и председатель Совета молодых дипломатов МИД России. "Такие площадки способствуют более глубокому понимаю друг друга и налаживанию тех связей, которых сейчас не хватает между странами и даже на дипломатическом уровне", - сказал Колпаков, добавив, что такая встреча проходит уже в пятый раз.

Память Победы

Мероприятие дипломатического клуба было приурочено не только к прошедшему дню дипломатического работника, но и ознаменовано подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим в холле культурного центра была представлена выставка, посвященная военной истории России со времен наполеоновских войн до парада на Красной площади 2015 года, в котором участвовали представители более 30 стран.

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