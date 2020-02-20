Медведчук прокомментировал протесты радикалов против возвращения граждан Украины из Уханя

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает "моральным уродством" протесты против возвращения граждан Украины из китайского Уханя, где случилась вспышка нового коронавируса.

"Мне кажется, что подобные протестные акции - это какое-то моральное уродство, потому что наших граждан, наших соотечественников надо возвращать в страну. <...> Это наш долг, это наше обязательство, а те кто протестует против этого - это еще раз подтверждает убогость национал-радикальных сил, которые пытаются разжечь огонь внутреннего противостояния", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Медведчук также заявил, что в западных областях Украины призывают отправить эвакуированных граждан на восток страны. "Это в стране, которую сегодня хотят сшить и подвести под общий знаменатель общих интересов", - подчеркнул он.

В четверг из китайского Уханя в Харьков были эвакуированы 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация сопровождается беспрецедентными мерами безопасности. По его словам, сделано "все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус на Украину не попадет". Тем не менее местные жители, опасающиеся распространения инфекции, заблокировали автомобилями въезд в поселок. На место событий прибыли бойцы Нацгвардии, которые с помощью военной техники убрали транспортные средства протестующих с проезжей части. Произошли стычки протестующих с силовиками.