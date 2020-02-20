Глава Минздрава Украины решила пройти карантин вместе с эвакуированными из Китая

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что проведет ближайшие две недели в карантине вместе с доставленными в Полтавскую область из Китая гражданами. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же самых условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну", - сказано в сообщении. Министр заявила, что она шокирована реакцией жителей поселка на то, что эвакуированные будут проходить карантин в их населенном пункте. "То, что происходило сегодня, та паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они впечатлили людей, эвакуированных из Китая", - отметила Скалецкая.

В четверг из китайского Уханя в Харьков были эвакуированы 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области. Это возмутило местных жителей, они устроили протестную акцию и блокировали автомобильными шинами и техникой подъезды к оздоровительному учреждению.

Противостояние несколько раз перерастало в стычки. По данным пресс-службы МВД, один из протестующих с помощью автомобиля пытался осуществить наезд на полицейских. Полиция открыла дело по факту массовых беспорядков, также возбуждено дело по факту угроз или насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.